«Метро в Академ»: на «Речном вокзале» в Новосибирске обрушился асфальт

фото из группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте»

Большой разлом образовался на остановке наземного транспорта «Метро „Речной вокзал“» — новосибирцы назвали ЧП «предварительными работами» по строительству метро до Академгородка.

Обрушились и асфальт, и тротуарная плитка — соответствующее фото появилось в соцсетях 4 июля. Известно, что пешеходную часть улицы здесь реконструировали недавно.

Подписчики иронично отозвались о происшествии — шутку поддержали комментаторы.

«Из источников, близких к мэрии: принято решение строить метро от „Речного вокзала“ в Академ. Уже начаты предварительные работы», — написали в группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, накануне в образовавшуюся яму в центре Новосибирска упал экскаватор.