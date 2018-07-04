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«Метро в Академ»: на «Речном вокзале» в Новосибирске обрушился асфальт

 4 июля, 17:27
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«Метро в Академ»: на «Речном вокзале» в Новосибирске обрушился асфальт
фото из группы «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте»

Большой разлом образовался на остановке наземного транспорта «Метро „Речной вокзал“» — новосибирцы назвали ЧП «предварительными работами» по строительству метро до Академгородка.

Обрушились и асфальт, и тротуарная плитка — соответствующее фото появилось в соцсетях 4 июля. Известно, что пешеходную часть улицы здесь реконструировали недавно.

Подписчики иронично отозвались о происшествии — шутку поддержали комментаторы.

«Из источников, близких к мэрии: принято решение строить метро от „Речного вокзала“ в Академ. Уже начаты предварительные работы», — написали в группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, накануне в образовавшуюся яму в центре Новосибирска упал экскаватор.

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