МЧС России разработало новое приложение, которое позволит быстро узнавать о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В жизни случаются критические ситуации, когда мы не знаем, что и как делать. А уроки ОБЖ в школе любили не многие. Это приложение поможет сориентироваться в такие моменты.

Приложение призвано помочь оказать первую помощь, выбраться из пожара, правильно вести себя во время террористического акта. Оно особенно актуально для тех, кто любит утраивать пикники на природе. Ведь мало кто знает, например, что делать при укусе клеща. Также приложение оснащено контактами экстренных служб.

«Приложение разработано по заказу Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области при поддержке правительства НСО и Главного управления МЧС России по Новосибирской области», — сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Установка займёт не больше минуты. Нужно перейти по ссылке eionsk.ru/android, скачать и установить. Также МЧС просит обращать внимание на смс, которые приходят во время штормовых предупреждений. Там тоже находится ссылка с информацией о порядке действий при ЧС.

Напомним, в июле серию техногенных землетрясений предсказали новосибирские учёные.