Дело об убийстве бурятского борца Юрия Власко передали в суд

Завершено расследование уголовного дела об убийстве двукратного победителя юниорского чемпионата Европы по борьбе Юрия Власко.

Преступление было совершено рано утром 29 июля 2017 года на берегу Байкала, возле села Горячинск. По просьбе знакомого спортсмен вмешался в конфликт молодых людей. Силы оказались неравными, на спортсмена напали двое вооружённых мужчин.

Власко получил удар в грудь и множественные удары металлическим прутом по голове. А преступники скрылись в неизвестном направлении.

«На начальных этапах расследования были задержаны два злоумышленника — 29 и 33 лет. Им предъявили обвинение в „Убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений“. Позже был задержан ещё один участник конфликта — 32-летний приятель обвиняемых молодых людей», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Республике Бурятия.

Последний задержанный, по данным следствия, во время конфликта стрелял из своего травматического пистолета, а во время задержания угрожал им двум сотрудникам полиции.

Напомним, двое молодых жителей Новокузнецка проведут семь лет в колонии строгого режима за жестокое убийство бездомной женщины.