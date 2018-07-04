Городом с самым старым автопарком признан Новосибирск

Раньше такой титул носил Красноярск, где средний возраст машины — 13,1 года, в Новосибирске этот показатель составляет 13,2 года.

Средний возраст автопарка по стране равен 10,6 года, сообщают аналитики «Авто.ру». При этом за последний год машины постарели на полгода.

Средняя цена подержанного автомобиля в Новосибирской области в первом полугодии 2018 года составила 569 тысяч рублей. Это немногим дороже, чем в среднем по стране — 574 тысячи рублей.

Чаще всего среди машин с прокатом новосибирцы выбирают «Тойоту», на втором месте по спросу в регионе находится «Лада». Такой же расклад наблюдается в Красноярске. А вот в среднем по России, наоборот, предпочтение отдают «Ладе» — ей уступает место лидера японский автомобиль.

«Но стоит отметить, спрос на машины отечественного автопроизводителя растёт существенно, а на автомобили японского — падает. За год интерес к Lada вырос сразу на 6 %, в предложении же, наоборот, машин стало меньше на 1 %», — сообщает «Авто.ру».

Напомним, продажи автомобилей в России продолжают расти.