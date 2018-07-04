Искитимский школьник погиб на опоре ЛЭП от удара током в 10 тысяч вольт

Трагедией завершились игры 12-летнего мальчика на опоре ЛЭП в Искитиме, ребёнок задел провод под напряжением в 10 тысяч вольт.

Этот случай произошёл вечером во вторник, 3 июля. Мальчик гулял с друзьями.

«Не обращая внимания на предупреждающий знак „Не влезай! Убьёт!“, парень поднялся по металлической опоре и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущему верхнему проводу», — рассказали в пресс-службе «Региональных электрических сетей».

В компании отмечают, что это не первый случай, когда гуляющие без присмотра дети оказываются в охранных зонах электроустановок. Летом 2017 года при таких же обстоятельствах погиб ребёнок в Чановском районе области.

«Большую часть дня дети проводят на улице, где могут по незнанию, из любопытства либо в попытке выделиться среди друзей и сверстников делать селфи, взобравшись на опоры высоковольтных ЛЭП и иные электроустановки», — добавляют энергетики.

Напомним, в конце июня в Иркутске 11-летний мальчик забрался на крышу заброшенного здания, чтобы достать мяч, но зацепился за оголённый провод и погиб.