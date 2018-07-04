Love Radio дарит новосибирцам романтический ужин на крыше

фото из группы «Свидание на крыше | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Этим летом у новосибирцев есть шанс порадовать свою вторую половинку необычным свиданием — незабываемый романтический ужин на крыше можно выиграть, слушая Love Radio 94.2 FM.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо по будням со 2 июля по 31 августа ловить в эфире Love Radio 94.2 FM кодовый сигнал, заходить в группу Love Radio Новосибирск 94.2 FM и оставлять свой комментарий под специальным постом. Каждую неделю редакция радиостанции будет определять счастливого победителя.

Главный приз акции включает в себя профессиональную фотосессию на крыше и ужин для двоих с восхитительным видом на город.

Не упусти своё романтическое свидание на головокружительной высоте.

Партнёр проекта — склад-магазин сантехники «Водолей», широкий ассортимент хорошей инженерной сантехники в наличии и под заказ. Удобная доставка и профессиональные консультации, индивидуальные предложения для мастеров.

Подробности в официальной группе Love Radio в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/loveradio54 и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Только 18+

Напомним, в феврале, в преддверии Дня всех влюблённых, в ЛДС «Сибирь» состоялся грандиозный праздник Love Radio — Big Love Show.