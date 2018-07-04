Love Radio дарит новосибирцам романтический ужин на крыше
4 июля, 10:10
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Этим летом у новосибирцев есть шанс порадовать свою вторую половинку необычным свиданием — незабываемый романтический ужин на крыше можно выиграть, слушая Love Radio 94.2 FM.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо по будням со 2 июля по 31 августа ловить в эфире Love Radio 94.2 FM кодовый сигнал, заходить в группу Love Radio Новосибирск 94.2 FM и оставлять свой комментарий под специальным постом. Каждую неделю редакция радиостанции будет определять счастливого победителя.
Главный приз акции включает в себя профессиональную фотосессию на крыше и ужин для двоих с восхитительным видом на город.
Не упусти своё романтическое свидание на головокружительной высоте.
Партнёр проекта — склад-магазин сантехники «Водолей», широкий ассортимент хорошей инженерной сантехники в наличии и под заказ. Удобная доставка и профессиональные консультации, индивидуальные предложения для мастеров.
Подробности в официальной группе Love Radio в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/loveradio54 и по телефону
Только 18+
Напомним, в феврале, в преддверии Дня всех влюблённых, в ЛДС «Сибирь» состоялся грандиозный праздник Love Radio — Big Love Show.