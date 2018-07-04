Мужчина лазил с ножом в руках по балконам новосибирской многоэтажки

О необычном происшествии сообщили в соцсетях жители дома № 63/1 в Горском микрорайоне — молодой мужчина с ножом в руках лазил по балконам.

Очевидцы сообщают, что произошло это 3 июля около пяти часов вечера. Сначала мужчина бегал по подъезду, стучался в квартиры и кричал, что его хотят убить. При этом двое мужчин ждали его внизу.

«Позже с ножом в руке он вылез за ограждение общего балкона и полез по балконам с просьбой впустить его», — описывают происходящее свидетели в соцсетях.

Жители дома обратились в полицию, когда нарушитель спокойствия спустился по балконам до второго этажа и спрыгнул на газон, его задержали.

Напомним, в начале июня помощь новосибирских спасателей понадобилась мужчине, который бегал с ножом по крыше дома на улице Ватутина после разрыва с женой.