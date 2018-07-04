Надписи на заборах вдохновили режиссёров новосибирского театра

«Первый театр» поставит необычный спектакль — основой для него станут надписи на заборах.

Если задумка удастся, увидеть постановку можно будет в сентябре, рассказала Сиб.фм директор театра Юлия Чурилова. А пока сотрудники театра призывают новосибирцев отправлять им интересные надписи, оставленные на городских заборах.

«Собираем фотографии самых абсурдных, любовных, философских и любых других (не политических и не только из трёх букв) высказываний на стенах города Новосибирска», — сообщили в театре.

Отобранные тексты передадут молодым режиссёрам — выпускникам и студентам Новосибирского государственного театрального института. Они-то и решат, каким надписям предстать перед любителями искусства. Всего на суд режиссёров представят несколько десятков фраз.

«Третий этап — репетиции, в ходе которых каждый режиссёр поставит несколько „короткометражных“ произведений с актёрами „Первого театра“. Посмотрим, что получится, и, если что-то будет складываться, назначим публичный показ», — рассказала Юлия Чурилова.

Напомним, в апреле Новосибирский музыкальный театр получил две «Золотые маски».