Новосибирцы стали зарабатывать на 300 рублей больше

Средний заработок в регионах СФО посчитали в Новосибирскстате — с января по апрель этого года зарплата новосибирцев оказалась выше, чем в предыдущий период.

По данным ведомства, житель Новосибирской области в среднем получает 33 757 рублей в месяц. В Сибирском федеральном округе эта цифра составляет 35 414 рублей.

Самая большая зарплата зафиксирована в Красноярском крае — 42 701 рубль. Кроме того, этот показатель высок в Республике Хакасия, Забайкальском крае, Иркутской и Томской областях.

«Во многом это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — пояснили в Новосибирскстате.

Лучше всего в Новосибирской области оплачивается сфера финансовой и страховой деятельности — более 63 тысяч рублей, а меньше всего получают работники сельского хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, она составляет чуть более 19 тысяч рублей.

Напомним, в июне работники искитимского комбината добились выплаты 9 миллионов рублей.