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Новосибирские налоговики сократили количество выездных проверок на 19 %

 4 июля, 18:31
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Новосибирские налоговики сократили количество выездных проверок на 19 %
фот с сайта pixabay.com

Количество выездных проверок сокращается, а средние суммы доначислений растут — об этом по итогам 2017 года заявили в новосибирской налоговой службе.

В ведомстве сейчас внедряют так называемый рискориентированный подход. Заключается он в следующем: чем честнее действует предприниматель, тем реже его беспокоят с проверками. В результате выездные проверки стали крайней мерой, их количество в сравнении с 2016 годом сократилось на 19 %.

«Наиболее рисковыми операциями, при которых совершается наибольшее количество налоговых правонарушений, являются: услуги грузоперевозок, строительство и переработка сельхозсырья», — рассказала начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС по Новосибирской области Наталия Боровлёва.

Тех, кто нарушает налоговое законодательство не так «агрессивно», побуждают к добровольному исполнению налоговых обязательств. В ведомстве рассказывают, что предприниматель, как правило, узнает о предстоящей выездной проверке до её включения в план и у него есть возможность и время исполнить налоговые обязательства.

Руководитель новосибирского ведомства Алексей Легостаев в качестве примера успешной работы с налогоплательщиками привёл отраслевой проект, реализованный на зерновом рынке вместе с региональным минсельхозом. Новосибирских сельхозтоваропроизводителей призвали отказаться от незаконных схем минимизации НДС и присоединиться к хартии национальной ассоциации экспортёров.

Напомним, налог для самозанятых может появиться в России, величина сбора составит 3 % — для тех, кто оказывает услуги гражданам, а для работающих с юрлицами ставка будет выше — 6 %.

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