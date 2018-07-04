Сломанный палец и зловещие корни: отдыхающие под Новосибирском дети получили травмы

За первый сезон отдыха в лагерях Бердска травмировалось множество детей — они спотыкались о корни деревьев и ломали пальцы.

Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», в одном из лагерей девочка получила перелом большого пальца руки — она спешила на обед и упала, опёршись на кисть. Ребёнку оказали медицинскую помощь.

Кроме того, дети травмировались во время лесных прогулок. Нередко они не желали ходить по тропинкам и спотыкались о выступающие корни деревьев.

«Администрации лагерей просят родителей проводить профилактические беседы с детьми», — сообщили в мэрии Бердска.

Нпомним, детский лагерь в Бердске приостановил работу из-за некачественной воды.