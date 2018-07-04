После смерти пациентки Росздравнадзор проверит кемеровские больницы

Жительнице Кузбасса отказали в транспортировке в ближайшее отделение интенсивной терапии — в ожидании помощи врачей она умерла от инсульта.

Вопиющий случай произошёл в Кемеровской области — в больницу города Калтана поступила женщина с инсультом. Врачи оказали ей первую необходимую помощь, а затем приняли решение о транспортировке больной в реанимационное отделение в город Осинники или в Новокузнецк, так как своей реанимации в Калтане нет. Однако в течение нескольких часов перевезти больную так и не удалось — женщина умерла.

«По данному факту следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка, в рамках которой будут изучены все необходимые документы и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям врачей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России.

Родственники покойной обратились в Росздравнадзор.

«По сообщениям СМИ, в Калтане Кемеровской области скончалась пациентка с признаками ОНМК (инсульта). Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проводит проверку», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в июне шестимесячный малыш умер от инфекции, которую не лечили в красноярском перинатальном центре.