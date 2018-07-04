Расправившегося с овечьей семьёй медведя разыскивают в Омске
4 июля, 07:15
фото с сайта pixabay.com
Хищник сломал забор, съел овцу и задрал ягнёнка — в министерстве природы животное разрешили убить.
Медведь также успел погоняться за испуганными лошадьми. Инцидент произошёл в Большереченском районе Омской области, сообщает издание БК55.
В региональном минприроды объяснили поведение хищника.
«В осенний период медведь набрал очень мало жира из-за отсутствия нажировочных кормов», — прокомментировали инцидент в ведомстве.
Чиновники предположили, что косолапый мог нападать на сельский скот и раньше.
Напомним, в мае медведь гулял по улицам Новокузнецка.