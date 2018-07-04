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Сибирское село с потомками старообрядцев признали красивейшим в России

 4 июля, 18:24
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Сибирское село с потомками старообрядцев признали красивейшим в России
стоп-кадр из видео «Улочки Куналея» на сайте krasaderevni.ru

В восьмёрке красивейших деревень России появилось ещё одно сибирское село.

Статуса самой красивой деревни России удостоилось село Большой Куналей в Бурятии, где проживают потомки переселённых в Сибирь в XVIII веке старообрядцев. В современном Большом Куналее шесть улиц, своя школа и дом культуры — здесь проживают около тысячи человек.

«На длинных, прямых, ухоженных улицах села отстроены добротные, красиво расписанные дома, которые принадлежат куналейцам. Каждый дом обязательно украшен резными наличниками, элементами декора оформлен сам дом и ворота, постройки принято красить разноцветными красками, что не только помогает сохранить дом на долгие годы в хорошем состоянии, но и радует глаз, создаёт особое настроение праздника», — описали село на сайте ассоциации «Самые красивые деревни России».

Там также сообщается, что Большой Куналей знаменит своим народным хором — старейшим песенным коллективом Сибири и Дальнего Востока, которому почти 90 лет.

Торжественную церемонию присвоения статуса в селе провели 3 июля, при участии представителей ассоциации.

«На въезде в Большой Куналей установлен соответствующий знак, что является гарантом самобытности населённого пункта, сохранения его жителями традиций и культуры старообрядцев и, как следствие, — привлекательности для туристов», — цитирует замминистра туризма Бурятии Евгения Малыгина ТАСС.

Большой Куналей стал не первым сибирским селом, оказавшимся в списке красивейших деревень, в 2016 году этот статус был присвоен селу Десятниково, которое расположено в том же Тарбагатайском районе.

Одной из целей ассоциации «Самые красивые деревни России» является развитие туризма в небольших и не музеефицированных деревнях, аулах, посёлках, которые сохранили свою историческую уникальность и самобытность.

Напомним, что накануне в деревне Юрт-Ора под Новосибирском заработал Национальный культурно-исторический музейный комплекс «Усадьба чатского татарина».

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