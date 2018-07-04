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Три по сто: томский школьник отличился на ЕГЭ

 4 июля, 17:51
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Три по сто: томский школьник отличился на ЕГЭ
фото с сайта pixabay.com

Школьник из Томска Глеб Уткин исполнил мечту многих отличников: сдал три предмета по ЕГЭ на 100 баллов.

Выпускник томского лицея ТПУ сдал физику, математику и русский язык на сто баллов. Его успех удивил не только его одноклассников, но и жителей Томской области.

«В последние годы такого тройного стобалльного результата не было. Получается, что это действительно редкий случай. Двойные результаты у нас чаще бывали», — сообщила специалист областного департамента образования Вера Неверова.

Глеб объясняет свой успех тем, что он никогда не забывал про учёбу и хорошо готовился. В этом ему помогали репетиторы и собственная самоотдача.

«Сам экзамен решался как-то по накатанной», — рассказал Глеб РИА Томск.

Глеб собирается получать высшее образование по технической специальности. Но пока не уверен, куда именно пойти, на «прикладную математику» или «программную инженерию».

Напомним, в НГУ ввели специальную стипендию для тех, кто получил высокие баллы на вступительных испытаниях.

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