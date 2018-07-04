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Водителям трамваев повысят зарплату в Новосибирске после установки турникетов

 4 июля, 08:24
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Водителям трамваев повысят зарплату в Новосибирске после установки турникетов
фото дианы днепр

В троллейбусах и трамваях Новосибирска осенью должны появиться турникеты, которые частично заменят кондукторов.

В «Горэлектротранспорте» не скрывают, что решение принято ради экономии. Турникеты гораздо дешевле, чем содержание штата кондукторов и контролёров. При этом в организации обещают часть сэкономленных денег направить на повышение зарплаты водителям.

«Цель номер один для нас — экономия фонда оплаты труда. Установка и содержание турникетов на 40 % дешевле. Первый запуск показал, что с турникетами меньше безбилетников и прибыль увеличивается на 17 %. На эти деньги мы планируем повысить зарплату водителям», — рассказал директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин.

Завершить установку оборудования планируют к 2021 году. При этом в организации не исключают отказа от новой системы, если окажется, что она нерентабельна.

По словам начальника управления пассажирских перевозок Владимира Кондаурова, с начала осени и до конца года планируется установить турникеты в 10 машинах.

Кстати, в декабре 2017 года в Новосибирске разместили турникеты на трамваях маршрута № 8, который проходит от нового микрорайона «Чистая Слобода» до ТЭЦ-2. Позже их переставили на маршрут № 3. Выяснилось, что использовать турникеты на маршрутах большой загруженности неудобно.

Напомним, в Новосибирске из-за ремонтных работ до 8 июля не будут ходить трамваи № 11 и 14 — взамен для горожан ввели дополнительные маршруты.

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