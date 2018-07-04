5 баллов
+17 °C
Курс ЦБ:
63,22
73,7

Жующие кокошники появились на гараже в Омске

 4 июля, 07:24
подходящие темы
Жующие кокошники появились на гараже в Омске
фото Алекса Мелентьева

Художник из Омска Алекс Мелентьев нарисовал на гараже российских болельщиков со знаменательного матча Россия — Испания.

Во время самого напряжённого матча на трибуне заметили трёх болельщиков в кокошниках, которые с невозмутимым лицом ели хот-доги. Пользователи интернета быстро распространили скриншот по соцсетям, а также отметили правильное расположение болельщиков по цветам футболок — красный-синий-белый.

Болельщиков позвали на следующий матч Россия — Хорватия.

«На нас вышли организаторы, сказали, что нам надо быть обязательно. Так как мы сидим «белый-синий-красный», в виде триколора, нам сказали, что мы — талисман нашей сборной и без нас этот матч не состоится, — поделился один из героев Дмитрий Гнатюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, 1 июля сборная России по футболу одержала победу против сборной Испании.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 июня, 09:05 • статья

Футбол меняет город

Самое футбольное лето в жизни россиян пришло и в Новосибирск. И пусть здесь не проходят игры чемпионата, но дух большой игры присутствует буквально во всём — в оформлении городских зон, в достижениях местных умельцев, в акциях универсама у дома.
 28 июня, 11:17 • репортаж

Чёрный вигвам и компания

Три выставки, три концерта и одно научно-популярное ток-шоу — Городской центр изобразительных искусств открыл свои двери для искателей нового и прекрасного 24 июня, в юбилей Новосибирска. Голая женщина в бане на холсте, музыкальный академавангард и глобальные флешбэки — корреспондент Сиб.фм отпраздновала день рождения столицы Сибири по-культурному.
 24 июня, 09:01 • репортаж

Графический репортаж: Танцующий карандаш

Берлинский художник Себастиан Лёршер посетил Новосибирск ради подарка Гёте-Института к городскому празднику: наблюдательный взгляд извне, описанный уникальным графическим языком. Он общался с местными художниками, нашёл один интересный фестиваль, изучил Академгородок и внимательно посмотрел балет для заключительного репортажа.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 21 июня, 10:22 • новость

Девушки с пышными формами эффектно станцевали на крыше высотки в Новосибирске

Девушки формата plus size исполнили откровенный танец на крыше высотки в Октябрьском районе Новосибирска; танцовщицы садились на шпагат и выполняли сложные трюки в туфлях на высоких каблуках.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.