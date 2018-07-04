Жующие кокошники появились на гараже в Омске
4 июля, 07:24
Художник из Омска Алекс Мелентьев нарисовал на гараже российских болельщиков со знаменательного матча Россия — Испания.
Во время самого напряжённого матча на трибуне заметили трёх болельщиков в кокошниках, которые с невозмутимым лицом ели хот-доги. Пользователи интернета быстро распространили скриншот по соцсетям, а также отметили правильное расположение болельщиков по цветам футболок — красный-синий-белый.
Болельщиков позвали на следующий матч Россия — Хорватия.
«На нас вышли организаторы, сказали, что нам надо быть обязательно. Так как мы сидим «белый-синий-красный», в виде триколора, нам сказали, что мы — талисман нашей сборной и без нас этот матч не состоится, — поделился один из героев Дмитрий Гнатюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, 1 июля сборная России по футболу одержала победу против сборной Испании.