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Авиашоу с известными пилотажными группами пообещали новосибирцам в августе

 5 июля, 10:34
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Авиашоу с известными пилотажными группами пообещали новосибирцам в августе
фото sib.fm

Авиационный праздник будет иметь двойную юбилейную дату и пройдёт с особым размахом.

Масштабное авиашоу приурочено к 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Его дата уже определена — 5 августа, как и место — аэродром Мочище.

«По поручению главы региона Андрея Травникова сегодня мы проводим первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению авиационного праздника, который имеет двойную юбилейную дату. Это мероприятие статусное, и наши граждане достаточно активно принимают в нём участие», — сообщил врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов.

Как отмечает пресс-служба правительства НСО, в празднике примет участие 81 воздушное судно из 11 регионов России. Также с показательными выступлениями авиашоу посетят известные пилотажные группы «Соколы России» и «Русь».

По словам председателя совета Региональной общественной организации спортивной авиации Александра Осокина, название праздника — «Где мы — там победа!».

Напомним, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области заключило государственный контракт с местной авиабазой, которая займётся патрулированием территорий в целях пожарной безопасности.

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