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Били посуду и ели доширак в новом клипе новосибирской группы «Буерак»

 5 июля, 14:48
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Били посуду и ели доширак в новом клипе новосибирской группы «Буерак»
фото из группы «Буерак» в соцсети «ВКонтакте»

Известные на всю страну музыканты из Новосибирска порадовали своих поклонников новым клипом на песню «Тупой».

Постпанк-группу «Буерак» основали в Новосибирске в 2014 году Александр Макеев и Артём Черепанов. В скором времени они обрели фанатов по всей стране. Как отметил журнал «Афиша», «Буерак» — это один из главных коллективов «новой русской волны».

Новый альбом группы выйдет в сентябре, а пока музыканты решили порадовать своих поклонников ироничным клипом на песню «Тупой». Видео опубликовали на своём YouTube-канале.

«При съёмках никто, кроме Саши, не пострадал», — отметили музыканты в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре 2016 года «Буерак» из Новосибирска попал в тройку рок-групп года по версии JagerVibes.

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