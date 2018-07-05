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Новосибирский экс-чиновник Ламерт отправится в колонию за махинации с землёй

 5 июля, 13:11
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Новосибирский экс-чиновник Ламерт отправится в колонию за махинации с землёй
фото с сайта pixabay.com

Экс-замглавы Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта приговорили к четырём годам лишения свободы и к штрафу в один миллион рублей.

Такое решение вынес Обской городской суд региона. Как сообщают в ведомстве, половину срока чиновник провёл в СИЗО, поэтому он может ходатайствовать о досрочном освобождении.

По версии следствия, в 2013 году Ламерт незаконно передал участок земельного фонда ЗАО «Пригородное», принадлежащий государству, третьим лицам. Недостоверные сведения он внёс в кадастровую документацию. Площадь участка — 1,7 гектара. Сумма ущерба от махинации составила 569 млн рублей.

Арестовали чиновника в мае 2016 года. Его обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, однако второе обвинение суд позднее исключил как «излишне вменённое».

Сообщается, что в деле фигурировал и один из руководителей ЗАО «Пригородное» Иван Ярошевский.

Ярошевский был задержан в Аргентине в августе 2016 года, однако процедура экстрадиции до сих пор не завершена", — сообщили в суде.

Напомним, в мае обвиняемого в махинациях с землёй экс-главу МВД Бердска отпустили из СИЗО.

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