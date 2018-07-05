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Эпидемия футбола: родители массово записывают детей в секции

 5 июля, 17:36
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Эпидемия футбола: родители массово записывают детей в секции
коллаж Дианы Днепр

В связи с чемпионатом мира и победой России над Испанией всё больше детей записываются в спортивные секции.

Высокий результат на чемпионате мира привёл к росту популярности футбола в России.

«Приток детей в секции футбола вырос примерно на 20 %, очень много детей хотят заниматься футболом. Родители приводят как мальчиков, так и девочек», — рассказали в Школе футбола Лиги NSK.

Хотя Новосибирск не участвует в ЧМ, но в городе действуют как платные, так и бесплатные секции. Также в Новосибирске есть стадион «Спартак». Он является домашним для новосибирского футбольного клуба «Сибирь».

Это уже не первый спортивный подъём. После зимних Олимпийских игр в 2018 году, в которых сборная России по хоккею взяла золото, родители стали массово отдавать детей в хоккейные секции.

Напомним, в июле нигериец после проигрыша сборной по футболу поселился в Искитиме и не хочет уезжать.

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