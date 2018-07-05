Группа «Калинов Мост» и радио «Городская волна 101,4 FM» поздравили новосибирцев с Днём города

24 июня столице Сибири исполнилось 125 лет, горожане отпраздновали это событие вместе с любимой радиостанцией — «Городской волной».

Главной площадкой празднования в этом году стала обновлённая Михайловская набережная.

После торжественного открытия и выступления Мити Фомина начался гала-концерт финалистов конкурса «Звёздные имена Новосибирска-2018», на котором были объявлены имена победителей.

Артисты, занявшие первое место в старших возрастных категориях, получили сертификаты номиналом 200 тысяч рублей на продвижение в эфире радио «Городская волна».

Победители в младших возрастных группах получили ценные подарки от организаторов и партнёров проекта.

Помимо заявленных ранее призов, члены жюри решили ввести поощрительные. Всем участникам в возрастных категориях до 18 лет Шоколадная фабрика «Новосибирская» подарила сладкие призы.

Некоторые участники в старшей возрастной категории были отмечены дополнительными подарками — сертификатами на сумму 50 000 рублей на продвижение в эфире радио «Городская волна».

Организаторы конкурса — радио «Городская волна 101.4 FM», молодёжный центр «Пионер» и Комитет по делам молодёжи мэрии Новосибирска.

После награждения победителей на сцену вышла одна из самых любимых групп новосибирцев — «Коридор». В завершение праздника земляков поздравила группа «Калинов Мост».

Генеральный партнёр мероприятия — сеть авто комплексов «Реактор».

Партнёры мероприятия: банный комплекс «Сандуны Сибирь», Шоколадная фабрика «Новосибирская», автосалон премиум-класса «Ярс-Моторс» и федеральная сеть автомагазинов «Родные масла».