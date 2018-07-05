Контроль над сибирскими банками передадут Москве

Зампредседателя Центробанка Ольга Полякова заявила в Новосибирске, что реформа банковского надзора будет завершена в октябре этого года.

Общаясь с журналистами, представитель ЦБ напомнила, что реформа началась в марте. И если раньше надзор осуществлялся территориальными учреждениями Банка России, то осенью эту функцию будет выполнять Служба текущего банковского надзора из Москвы.

«Основная задача — обеспечить непрерывность деятельности банковского надзора. Кредитных организаций сейчас на территории России действует более 500. И вне зависимости от масштабов их деятельности они должны соблюдать нормы закона, а банковский надзор должен выполнять свою основную задачу — оценивать экономическое положение кредитных организаций», — отметила Ольга Полякова.

Кстати, ранее сообщалось, что Центробанк в результате реформы сократит около 1,2 тысячи сотрудников региональных подразделений.

Что касается текущих показателей работы кредитных организаций Сибири, то, по словам Ольги Поляковой, кредитование экономики растёт — за первые пять месяцев этого года на 8,1 %.

«Кредитование населения выросло на 3,4 %, корпоративное кредитование — на 11,5 %. Все кредитные организации на территории Сибирского федерального округа завершили этот период с прибылью», — отметила зампредседателя ЦБ.

Напомним, в мае были опубликованы данные исследования, которое утверждает, что доля не экономящих россиян выросла до 24 %, в 2017 году этот показатель составлял 18 %, а в 2016 — 11 %.