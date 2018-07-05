На пытки и избиения задержанных комиссия МВД проверит бурятских полицейских

Комиссия МВД выехала в Республику Бурятия, чтобы расследовать возможный произвол сотрудников полиции, о котором сообщали в СМИ.

По данным пресс-службы МВД России, в Бурятию направили комиссию Главного управления собственной безопасности ведомства. Именно ей предстоит проверить сотрудников местной полиции на причастность к должностным преступлениям.

«В ходе выезда комиссия всесторонне изучит и проверит все имеющиеся материалы, в том числе жалобы граждан и публикации в средствах массовой информации. В случае установления в действиях сотрудников полиции нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица и их руководители будут привлечены к ответственности», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Об избиениях и пытках задержанных сообщил LIFE, который провёл собственное расследование в Улан-Удэ. По данным издания, сразу несколько семей рассказали о гибели своих близких после допросов в полиции — все они скончались от побоев, удушения. Жертвами произвола местных полицейских семьи считают 26-летнего Эрхэтэ Аюржанаева, 24-летнего Александра Верхотурова и 17-летнего Никиту Кобелева. К слову, по делу погибшего Эрхэтэ Аюржанаева полицейских первоначально осудили, однако позже Верховный суд отменил обвинительный приговор. Местные жители уверены, что задержание без видимых оснований и выбивание показаний у задержанных происходят благодаря внутреннему приказу МВД по Бурятии, который подписал министр МВД Олег Кудинов ещё в 2014 году при вступлении в должность.

Напомним, накануне 17-летний подросток в Зеленогорске погиб под окнами местного отделения полиции, выпав из окна второго этажа, — в дело вмешались следователи.