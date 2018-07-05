Нигериец после проигрыша сборной поселился в Искитиме и не хочет уезжать

После проигрыша сборной своей страны на чемпионате мира по футболу шестеро граждан из Нигерии поселились в панельном доме в Искитиме.

Футбольные фанаты решили не ехать в родную страну, а начать путешествовать по России. Как рассказали местные жители, пятеро из них продолжили путешествие, а один остался в Искитиме. Соседи зовут его Игнатом, он спокойный, дружелюбный и по ночам не кричит «Оле-оле».

Игнат приехал в Россию, чтобы лично поприсутствовать на решающем матче со сборной Аргентины, который проходил 26 июня в Санкт-Петербурге. Тогда сборная Нигерии проиграла со счётом 1:2. Соседям он рассказывал, что на победу они не надеялись изначально, поэтому решили насладиться отпуском. Игнат уже был в Москве, Самаре, а приехав в Новосибирск, решил остановиться в Искитиме.

Новосибирск Игнату понравился. Говорит, что все, кого он встречал, дружелюбные и много улыбаются. Отпуск у него два месяца — всё это время Игнат намерен провести в России.

Напомним, в июле новосибирский дизайнер создала майку с талисманами ЧМ-2018 — «жующими кокошниками».