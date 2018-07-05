Обманутую фронтовичку попробуют защитить через новосибирскую прокуратуру

Ветеран ВОВ в Новосибирске не может получить свою законную квартиру — общественники обратились к региональному прокурору.

В 2002 году фронтовичка ВОВ Татьяна Линчевская переехала в Новосибирск из Казахстана, чтобы ухаживать за смертельно больным сыном в комнате общежития. Сейчас она делит маленькое жилище со своим внуком и, несмотря на закон, не может получить свою жилплощадь размером не менее 22 квадратных метров. Администрация Ленинского района отказала женщине в отдельной квартире, потому что она живёт в комнате, где на каждого человека приходится по 17,25 квадратного метра.

«Кого тут только не было из администрации. Даже бывший губернатор Городецкий приезжал, обещал помочь, но на этом всё кончилось. Придут на День Победы из администрации, принесут килограмм гречки... Так я и сама могу её купить. А по кабинетам у меня здоровья и желания нет ходить. Меня несколько лет назад Наталья Садковская из жилищного отдела Ленинского района позвала к себе, сказала: бабулечка, приходите, мы всё решим! Я в приёмной полдня провела, она так меня и не приняла», — рассказала Татьяна Линчевская.

Сотрудники общественной организации «Гражданский патруль» обратились к прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Они просят проверить незаконный отказ администрации Ленинского района Новосибирска обеспечить ветерана войны жилым помещением, отказ поставить Линчевскую на учёт в качестве нуждающейся в жилье, проверить минстрой НСО на ненадлежащее исполнение своих обязанностей и обратиться в суд с заявлением в защиту прав ветерана войны.

«По всем моральным понятиям у ветерана войны должна быть квартира, положенная по закону, и потому позиция органов соцзащиты и администрации Ленинского района просто вопиющая. Невозможно представить, что в наше время фронтовику не предоставили право на достойную старость. Мы будем добиваться, чтобы прокуратура восстановила справедливость», — прокомментировал руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Напомним, в мае в Омской области после вмешательства прокуратуры ветерану Великой Отечественной войны выдали сертификат на приобретение жилого помещения.