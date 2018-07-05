Пони в салоне «Хонды» удивил жителей Новосибирска
5 июля, 15:10
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«Маленькая лошадка» выглядывала из окна иномарки — пользователи соцсетей сняли необычную картину на видео.
Необычного пассажира увидели на улице Пархоменко.
«Водитель Honda Odissey в салоне своего автомобиля перевозил пони, который внимательно изучал окружающий мир через окно», — написала в соцсети «ВКонтакте» удивлённая сибирячка.
Девушка в шутку предположила, что из-за повышения цен на бензин автомобилисты готовятся пересесть в гужевые повозки.
Как и зачем парнокопытное оказалось пассажиром легковушки, неизвестно. Но на заднем стекле автомобиля подписчики разглядели рекламу услуг, связанных с лошадьми.
«Гуманна ли такая перевозка животного, без специального прицепа, решать нашим экспертам», — заключили пользователи соцсетей.
Напомним, в мае владельцу лошади-убийцы дали срок за смерть ребёнка в Новосибирской области.