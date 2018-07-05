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Пони в салоне «Хонды» удивил жителей Новосибирска

 5 июля, 15:10
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Пони в салоне «Хонды» удивил жителей Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

«Маленькая лошадка» выглядывала из окна иномарки — пользователи соцсетей сняли необычную картину на видео.

Необычного пассажира увидели на улице Пархоменко.

«Водитель Honda Odissey в салоне своего автомобиля перевозил пони, который внимательно изучал окружающий мир через окно», — написала в соцсети «ВКонтакте» удивлённая сибирячка.

Девушка в шутку предположила, что из-за повышения цен на бензин автомобилисты готовятся пересесть в гужевые повозки.

Как и зачем парнокопытное оказалось пассажиром легковушки, неизвестно. Но на заднем стекле автомобиля подписчики разглядели рекламу услуг, связанных с лошадьми.

«Гуманна ли такая перевозка животного, без специального прицепа, решать нашим экспертам», — заключили пользователи соцсетей.

Напомним, в мае владельцу лошади-убийцы дали срок за смерть ребёнка в Новосибирской области.

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