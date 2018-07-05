«Радио Дача» дарит тонну мороженого победителям «Летнего марафона»

У новосибирцев появилась прекрасная возможность выиграть по большой коробке вкуснейшего мороженого от любимой радиостанции.

Лето — несомненно, пора всеми любимого лакомства — мороженого. Чтобы получить его, необходимо поучаствовать в «Летнем марафоне» на «Радио Дача» по будням со 2 июля по 31 августа.

Следите за эфиром «Радио Дача 106,7 FM», запоминайте музыкальные вопросы ведущего, дозванивайтесь первыми на автоответчик радиостанции по номеру 362-07-80, отвечайте правильно и выигрывайте много, очень много мороженого.

Не забывайте оставлять свои контакты для связи. Первому победителю позвонит ведущий «Радио Дача» Иван Козырев, чтобы поздравить и спросить телефон друга или близкого человека — у него тоже будет возможность получить сладкий летний подарок. Нужно только внимательно слушать эфир.

Подробности в официальной группе «Радио Дача» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/radiodacha54 и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Без возрастных ограничений.

Напомним, в апреле на новосибирском «Радио Дача» стартовал проект «Великолепная девятка», где каждый слушатель мог выиграть землю в дачном посёлке.