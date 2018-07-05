«Радио Дача» дарит тонну мороженого победителям «Летнего марафона»
5 июля, 17:38
У новосибирцев появилась прекрасная возможность выиграть по большой коробке вкуснейшего мороженого от любимой радиостанции.
Лето — несомненно, пора всеми любимого лакомства — мороженого. Чтобы получить его, необходимо поучаствовать в «Летнем марафоне» на «Радио Дача» по будням со 2 июля по 31 августа.
Следите за эфиром «Радио Дача 106,7 FM», запоминайте музыкальные вопросы ведущего, дозванивайтесь первыми на автоответчик радиостанции по номеру
Не забывайте оставлять свои контакты для связи. Первому победителю позвонит ведущий «Радио Дача» Иван Козырев, чтобы поздравить и спросить телефон друга или близкого человека — у него тоже будет возможность получить сладкий летний подарок. Нужно только внимательно слушать эфир.
Подробности в официальной группе «Радио Дача» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/radiodacha54 и по телефону
Без возрастных ограничений.
Напомним, в апреле на новосибирском «Радио Дача» стартовал проект «Великолепная девятка», где каждый слушатель мог выиграть землю в дачном посёлке.