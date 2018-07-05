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Сэйв Акинфеева увековечили на золотой медали

 5 июля, 15:02
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Сэйв Акинфеева увековечили на золотой медали
фото со страницы «Арт-Грани» в соцсети Instagram

Уральская компания изготовила золотую медаль в честь удачного прыжка вратаря Игоря Акинфеева.

На медали размером с ладонь, 100 миллиметров, и толщиной восемь миллиметров изобразили ногу вратаря и победный отбитый мяч. Изготовили трофей из золота 999-й пробы и драгоценных металлов. Кроме изображения на лицевой стороне есть надпись «Нога Акинфеева» с датой и местом матча «Москва. 01.07.2018. Лужники».

На обратной стороне медали размещены главные данные матча: дата прыжка, счёт игры, а также надписи «Россия-2018. Чемпионат мира по футболу 1/8» и «Москва. 01.07.2018».

«Мы планируем передать её тренеру Станиславу Черчесову или футбольной команде до следующего матча с командой Хорватии 7 июля. Медаль задумана как оберег и счастливый талисман для сборной не только во время предстоящей игры, но и во время всех будущих матчей», — сообщила пресс-служба компании «Арт-Грани».

По окончании чемпионата планируется выпустить набор медалей с изображением ярких моментов ЧМ-2018.

Напомним, в июле талисманов ЧМ-2018 — «жующих в кокошниках» — изобразил омский художник на гараже в Москве.

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