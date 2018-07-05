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Сибирячка пыталась «купить» сестре-должнице выезд в Турцию

 5 июля, 08:37
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Сибирячка пыталась «купить» сестре-должнице выезд в Турцию
фото с сайта pixabay.com

Жительнице Новосибирска грозит срок за попытку подкупить судебного пристава и помочь своей сестре выехать в Турцию.

Дело в том, что сёстры взяли кредит на 17 лет для покупки квартиры, но в какой-то момент перестали платить банку. В апреле судебным приставам пришли документы о взыскании крупной суммы — 2 млн 770 тысяч рублей.

Сотрудник ведомства решил ограничить должницам выезд за границу, что заставило одну из женщин срочно прийти на приём. Её младшая сестра в тот момент находилась в московском аэропорту и не могла пройти пограничный контроль, чтобы улететь в Турцию.

«Судебный пристав-исполнитель разъяснил женщине, что её сестра сможет покинуть пределы страны только в том случае, если ими будет погашена задолженность по кредиту. Однако гражданка не торопилась оплатить долг», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Разрешить сложившуюся ситуацию женщина решила другим способом и предложила сотруднику ведомства вознаграждение в 15 тысяч рублей. О взятке судебный пристав сообщил в отдел противодействия коррупции, после чего должницу задержали.

Напомним, 15 баранов и более 100 куриц были освобождены судебным приставом из построек, возведённых под Новосибирском с нарушением СанПиН.

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