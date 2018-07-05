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Жары не будет: синоптики дали прогноз на конец недели в Новосибирске

 5 июля, 16:51
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Жары не будет: синоптики дали прогноз на конец недели в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В пятницу, субботу и воскресенье сохранится прохладная погода, зато в выходные прекратятся дожди.

Вечер пятницы и выходные в Новосибирске не порадуют любителей пляжного отдыха — до конца недели температура воздуха не превысит +24 градусов.

Как рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Марина Виноградова, в пятницу, 6 июля, ночью и днём будут дожди и грозы.

«Ветер южный, 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днём — +21...+23 градуса», — рассказала синоптик.

А вот в субботу, 7 июля, и в воскресенье, 8 июля, осадков не предвидится. В ночь на субботу температура составит +11...+13 градусов, днём воздух прогреется до +21...+23 градусов. В воскресенье ночью ожидается +12...+14 градусов, днём — +22...+24 градуса.

Напомним, на прошлой неделе синоптики обещали похолодание.

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