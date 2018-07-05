Томская алиментщица сымитировала сердечный приступ перед судебными приставами

Чтобы не платить долги, женщина притворилась нездоровой, но вместо больницы отправилась в суд.

Жительница города Стрежевого в Томской области задолжала на содержание ребёнка порядка 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону. Приставы неоднократно пытались застать женщину по месту жительства, но им это не удавалось. В итоге томичку принудительно привели в отдел полиции.

Женщина делала комплименты судебному приставу, однако это не помогло ей избежать наказания — её привлекли к административной ответственности и попросили явиться в суд. В этот момент внезапно оказалось, что нерадивой матери срочно нужна помощь врачей.

«Женщина резко схватилась за сердце, начала жаловаться на высокое давление и попросила отпустить её в больницу. Должностные лица предложили доставить больную в приёмный покой, однако та отказалась. Тогда сотрудники отдела вызвали бригаду скорой помощи. После проведённого врачами ряда обследований стало ясно, что здоровью алиментщицы ничего не угрожает, а её актёрскому таланту можно только позавидовать», — рассказали в УФССП по Томской области.

В итоге женщину арестовали.

Напомним, в июне жительница Новосибирска притворилась ребёнком, чтобы не платить долг.