В хищении 10 миллионов рублей подозревают экс-главврача в Новосибирске

Бывший главный врач детского медицинского учреждения уже задержана, как и двое её коллег.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 68-летней экс-главврача ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3» по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере с использованием служебного положения». По делу также проходят её 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и 56-летняя руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование».

Как отмечает пресс-служба регионального СУ СК, экс-главврач под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию похитила 10 миллионов рублей, которые принадлежали Детской городской клинической больнице № 3, в счёт оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности. Этими средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Сейчас фигуранткам дела предъявлено обвинение, две из них полностью признали вину в содеянном, бывшая главврач — частично. Ранее по делу были проведены обыски по местам работы и жительства обвиняемых, в ходе которых изъяты финансово-бухгалтерская документация хозяйственной деятельности медучреждения и АО «Д2 Страхование», а также имущество обвиняемых. В ближайшее время будет решаться вопрос о наложении на него ареста, уже допрошены несколько свидетелей.

Сегодня, 5 июля, пройдёт судебное рассмотрение ходатайства следователя для решения вопроса об избрании в отношении 68-летней обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее был вынесен приговор топ-менеджерам строительного холдинга «Неоград», которых обвинили в хищении средств более 650 дольщиков «Закаменского».