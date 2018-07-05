В Новосибирской области из-за упавшего дерева пропал свет
5 июля, 11:30
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Дерево упало на ЛЭП — без света остались четыре населённых пункта, специалисты устранили последствия аварии в течение часа.
Специалисты Региональных электросетей устраняли неисправность в составе двух бригад — это две единицы техники и восемь электриков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
«В 16:45 поступила информация об отключении электроснабжения в населённых пунктах Шубкино, Горевка, Борцово и Сурково в Тогучинском районе Новосибирской области», — рассказали в ведомстве.
Уже к 17:35 в домах появился свет.
Напомним, в июне из-за аварии 30 тысяч домов в Новосибирской области остались без света.