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В жестоком убийстве подростка подозревают новосибирцев славянской внешности

 5 июля, 10:48
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В жестоком убийстве подростка подозревают новосибирцев славянской внешности
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Следователи составили фоторобот одного из преступников и просят откликнуться очевидцев происшествия.

Правоохранители выяснили, как могли выглядеть люди, убившие подростка на пляже «Бумеранг» — тело 16-летнего парня нашли на берегу Оби 28 июня.

Как сообщили в управлении следкома по региону, под подозрением — двое мужчин. Обоим на вид 25-35 лет, славянской внешности.

Один из них плотного телосложения, ростом около 185 сантиметров, был в спортивном костюме с яркими вставками в районе плеч. У мужчины широкое лицо, светло-русая борода и короткая стрижка. Второй подозреваемый худощавый, ростом около 170 сантиметров, был в спортивных штанах и майке. Кроме того, у него гематома на левом глазу, вытянутое лицо и короткие тёмно-русые волосы.

«В настоящее время необходима помощь граждан, которые стали очевидцами трагедии. За предоставление достоверной информации гарантировано вознаграждение. Конфиденциальность информации о лицах, сообщивших правоохранительным органам полезную информацию, будет сохранена в установленном законом порядке», — пообещали в СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, школьника нашли на берегу на пляже «Бумеранг».

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