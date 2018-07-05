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Застрявший в гудроне щенок нуждается в помощи новосибирцев

 5 июля, 10:59
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Застрявший в гудроне щенок нуждается в помощи новосибирцев
фото из группы «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».

В Новосибирской области мужчины нашли застрявшего в застывшем гудроне щенка: большая часть его тела слиплась, он получил сильное отравление; малышу собирают деньги на операцию.

Утром 4 июля мужчины в Мошковском районе нашли в застывшем гудроне щенка. Малыш, попав в западню, не смог выбраться и начал громко плакать.

«Его нельзя было не услышать. Он звал и ждал помощи! Так его и нашли. Из чёрного плена щенка вытащили при помощи солярки, которую налили, чтобы растворить гудрон», — сообщили волонтёры в группе «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».

Гудрон склеил всю нижнюю часть тела щенка, он не мог пошевелиться. Несколько часов мужчины отмывали животное топливом: малую часть удалось убрать.

Самое страшное, что щенок лизал грязь, дышал парами и получил отравление. У малыша рвота и дрожь. В Мошковском районе, недалеко от завода, не было магазинов, а охранникам нельзя покидать режимный объект.

Они позвонили волонтёрам «Дари добро», и те тут же выехали с Оби. Щенка через два часа доставили в клинику. Оказалось, что это девочка — её назвали Маня.

Теперь Мане необходимо срочное дорогостоящее лечение. Волонтёры просят помочь неравнодушных: информацию о том, как перечислить деньги или оказать другое содействие, можно найти в группе «Дари добро».

Напомним, в июне прожившего три месяца в колодце щенка спасли новосибирские диггеры.

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