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Банкир из Омска занизила себе зарплату ради стипендии сына

 6 июля, 16:05
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Банкир из Омска занизила себе зарплату ради стипендии сына
фото с сайта pixabay.com

Благодаря махинациям матери омский студент получил более 100 тысяч рублей.

В Муромцевском районе Омской области 44-летняя руководитель отделения одной из банковских организаций обвиняется в мошенничестве. По данным региональной прокуратуры, в 2014 году женщина изготовила фальшивые справки о своих доходах, умышленно занизив размер достатка. Затем она передала их в управление минтруда и соцразвития по Муромцевскому району для предоставления её сыну социальной стипендии в учебном заведении.

Афера удалась: государственное учреждение предоставило её сыну право на получение государственной социальной стипендии. В общей сложности молодому человеку выплачена сумма свыше 100 тысяч рулей.

«Женщина вину в совершении преступления признала и полностью возместила причинённый ущерб», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В настоящее время уголовное дело передано в Муромцевский районный суд. Женщина обвиняется по статье «Мошенничество при получении выплат путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое с использованием своего служебного положения».

Напомним, в июне за перебои с электричеством с Новосибирскэнергосбыта взыскали 45 млн рублей.

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