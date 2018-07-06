Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.

6 июля в группе «Мода Новосибирского Метро», где публикуют снимки немного странных или совсем фриковатых людей, появились кадры женщины с очень накачанными мышцами и невероятно крепкой спиной. Некоторые начали смеяться над героиней фото, называя её «тарзаном».

Однако нашлись и те, кто заступились за неё — стоит отметить, что это были преимущественно мужчины.

«Она должна всем нравиться что ли?» — написал один из комментаторов.

Другой же заметил, что на фото мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу IPF, рекордсменка по жиму лёжа в нескольких категориях в России, Европе и мире Юлия Баранова.

«Элита в жиме штанги лёжа в экипе и без экипы», — подытожил мужчина.

Также другой молодой человек высказал мнение, что каждый человек вправе делать то, что ему нравится по жизни, и никто не вправе его за это осуждать (в рамках закона, конечно же, — прим. ред.).

Напомним, в апреле девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро.