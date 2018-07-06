Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев
6 июля, 12:02
подходящие темы
В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
6 июля в группе «Мода Новосибирского Метро», где публикуют снимки немного странных или совсем фриковатых людей, появились кадры женщины с очень накачанными мышцами и невероятно крепкой спиной. Некоторые начали смеяться над героиней фото, называя её «тарзаном».
Однако нашлись и те, кто заступились за неё — стоит отметить, что это были преимущественно мужчины.
«Она должна всем нравиться что ли?» — написал один из комментаторов.
Другой же заметил, что на фото мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу IPF, рекордсменка по жиму лёжа в нескольких категориях в России, Европе и мире Юлия Баранова.
«Элита в жиме штанги лёжа в экипе и без экипы», — подытожил мужчина.
Также другой молодой человек высказал мнение, что каждый человек вправе делать то, что ему нравится по жизни, и никто не вправе его за это осуждать (в рамках закона, конечно же, — прим. ред.).
Напомним, в апреле девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро.