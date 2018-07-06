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Гранату на стройке нашли в микрорайоне Бердска

 6 июля, 13:38
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Гранату на стройке нашли в микрорайоне Бердска
фото с сайта «Курьер. Среда. Бердск»

С места находки эвакуировали людей, а снаряд увезли в отдалённое место — он оказался учебным муляжом.

Опасный боеприпас обнаружили рабочие на стройке в микрорайоне «Космический» 6 июля в 11:15, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

О находке сразу же сообщили в полицию, на место прибыли пожарные, сапёры и врачи. Территорию оцепили, а людей эвакуировали. Позже снаряд решили отвезти подальше — в карьер за бердским кирзаводом. Как выяснилось, это муляж учебной гранаты.

Специалисты предположили, что «граната» лежала на месте стройки ещё со времён Великой Отечественной войны. А до 2009 года в Бердске базировалась бригада спецназа — спасатели не исключили, что снаряд мог принадлежать ей.

«Она вся проржавевшая, потому что длительное время лежала в земле, откуда её случайно достали строители», — рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.

Напомним, в июне новосибирские пожарные предотвратили взрыв на заводе с горючими веществами.

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