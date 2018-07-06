Кота-почтальона наградили за психологическую помощь в Омске

Хвостатому сотруднику вручили упаковку сливок за отличную службу в отделении «Почты России».

4 июля в Омской филармонии прошла церемония награждения в честь профессионального праздника сотрудников «Почты России».

Пушистого работника на сцену вынесла руководитель пресс-службы омского отделения Юлия Колотуша. Рыжему выдали пакет сливок, а один из зрителей почесал коту животик.

С самого утра кот приходил на почту и ждал открытия, а в течение рабочего дня приветствовал клиентов и служил психологом для всего отделения. Многим Рыжий поднимает настроение, а взамен посетители кормят и гладят плюшевого работника.

«Знакомьтесь: этот красавец по прозвищу Рыжий недавно стал частым гостем почтового отделения в Омске! Рыжий остался без хозяев, но не растерялся и нашёл новых друзей среди наших сотрудников и клиентов. Рыжий — очень умный и ласковый котик, с удовольствием общается со взрослыми и с детьми, но всё же мечтает найти свой настоящий дом», — написали сотрудники почты в своей официальной группе в соцсети «Вконтакте» после того, как питомец появился у них в отделении.

Для хвостатого даже сшили специальную форму, но она оказалась ему маловатой и из неё сделали майку. В сети необычный сотрудник получил свой хэштег #почтокот.

Напомним, в июне потерявший хозяина рыжий кот нашёл приют в одном из почтовых отделений Омска, умилил все соцсети и остался работать на постоянной основе.