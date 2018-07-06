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Нашли за диваном нерадивую алиментщицу красноярские приставы

 6 июля, 15:08
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Нашли за диваном нерадивую алиментщицу красноярские приставы
фото с сайта pixabay.com

Жительница Красноярского края не хотела платить алименты своему ребёнку и избегала встречи с судебными приставами, но её всё равно нашли и доставили прямиком в суд.

Нерадивая алиментщица долгое время на выходила на связь с судебными приставами и игнорировала их повестки. Когда же «Магомет сам приехал домой к горе», она вмиг спряталась за диваном.

«Войдя в частный дом, дверь которого была не заперта, судебные приставы нашли должницу с первой попытки», — сообщила пресс-служба судебных приставов по Красноярскому краю.

Женщину вывели из укрытия за диваном и доставили в отдел судебных приставов, где составили в отношении её протоколы по статьям «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов» и «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Напомним, в июле томская алиментщица сымитировала сердечный приступ перед судебными приставами.

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