6 баллов
+21 °C
Курс ЦБ:
63,26
73,96

«Натали Турс» компенсирует затраты пострадавшим туристам

 6 июля, 13:12
подходящие темы
«Натали Турс» компенсирует затраты пострадавшим туристам
фото с сайта pixabay.com

Компания аннулировала туры с 4 июля по 30 сентября, а в отелях у туристов возникают сложности — в организации обещают компенсировать затраты.

В компании «Натали Турс» считают пострадавших клиентов — по предварительным данным, в России их порядка полутора тысяч, а в Новосибирске — около сотни. В конце июня одна из компаний туроператора прекратила чартерные программы по нескольким популярным направлениям, а с начала июля компания все туры до октября.

Как объяснили ситуацию в компании, в организации не хватает средств для своевременного расчёта с зарубежными партнёрами. При этом о банкротстве туроператора, как и о закрытии компании, речи пока не идёт.

Точное число пострадавших планируют назвать в ближайшие дни — на это, по словам представителей компании, потребуется время.

«Туроператор „Натали Турс“ занимает небольшой объём рынка в нашем регионе, из Новосибирска нет массовых чартерных программ. Но, тем не менее, есть туристы, которые приобрели туры именно у этого оператора. В частности, это рейсы через Москву в Испанию и некоторые другие», — рассказала исполнительный директор новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

«Натали Турс» на рынке с 1992 года. В последние четыре года — они были кризисными для организации — в компании провели оптимизацию. В результате закрыли многие региональные представительства, в том числе в Новосибирске. Но туры компании продавали через одноимённое турагентство и других агентов.

Полноценно вернуться к работе компания планирует с октября. Пока же клиентам с купленными билетами советуют ждать.

«Туристам необходимо обращаться в турагентства, где они приобретали туры, для помощи в оформлении документов, необходимых для возврата денежных средств. Страховой случай ещё не наступил, но оператор готов выполнить перед туристами обязательства и планирует компенсировать денежные затраты. Это будет не сегодня и не завтра, но в любом случае оператор не отказывается от своих обязательств, и на реализацию этих возвратов необходимо какое-то время. Это очень кропотливая работа с каждым клиентом, с каждой заявкой», — объяснила Светлана Фоменко.

Как сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в четверг, 5 июля, клиенты «Натали Турс», которые сейчас отдыхают за рубежом, вернутся в Россию в ближайшие две недели. Это примерно 3,5 тысячи человек, у всех — обратные билеты. Есть информация, что с отдыхающих требуют доплату за номер, пытаясь выселить их из отеля. В этом случае им рекомендуют взять документы, которые подтверждают такие действия. После возвращения их нужно предъявить туроператору для компенсации затрат.

Напомним, в июне новосибирский аэропорт адаптировали для китайских туристов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июля, 13:34 • статья

Отдых на заводе

Промышленный туризм в Новосибирской области будет развиваться, только если этого захотят руководители предприятий, пока же они не понимают, зачем им это нужно
 23 мая, 09:15 • статья

Кусочки Совка для китайцев

Туристическая отрасль в Новосибирске переживает подъём, а всё благодаря гостям из Китая, которые прибывают сюда ради советской экзотики. Сиб.фм разбирался, что ещё может предложить мегаполис китайским туристам.
 26 апреля, 16:53 • статья

Все на озеро!

Власти Новосибирской области рассчитывают привлечь китайцев водными процедурами. Для этого в инфраструктуру курортов региона вложено более 150 млн рублей. Подробности в материале Сиб.фм
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.
 29 июня, 16:22 • новость

Локоть рассказал, что думает о пенсионной реформе

Мэр Новосибирска ответил на вопросы горожан в прямом эфире радио «Городская волна» и прокомментировал инициативу федерального правительства повысить пенсионный возраст.