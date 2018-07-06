«Натали Турс» компенсирует затраты пострадавшим туристам

Компания аннулировала туры с 4 июля по 30 сентября, а в отелях у туристов возникают сложности — в организации обещают компенсировать затраты.

В компании «Натали Турс» считают пострадавших клиентов — по предварительным данным, в России их порядка полутора тысяч, а в Новосибирске — около сотни. В конце июня одна из компаний туроператора прекратила чартерные программы по нескольким популярным направлениям, а с начала июля компания все туры до октября.

Как объяснили ситуацию в компании, в организации не хватает средств для своевременного расчёта с зарубежными партнёрами. При этом о банкротстве туроператора, как и о закрытии компании, речи пока не идёт.

Точное число пострадавших планируют назвать в ближайшие дни — на это, по словам представителей компании, потребуется время.

«Туроператор „Натали Турс“ занимает небольшой объём рынка в нашем регионе, из Новосибирска нет массовых чартерных программ. Но, тем не менее, есть туристы, которые приобрели туры именно у этого оператора. В частности, это рейсы через Москву в Испанию и некоторые другие», — рассказала исполнительный директор новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

«Натали Турс» на рынке с 1992 года. В последние четыре года — они были кризисными для организации — в компании провели оптимизацию. В результате закрыли многие региональные представительства, в том числе в Новосибирске. Но туры компании продавали через одноимённое турагентство и других агентов.

Полноценно вернуться к работе компания планирует с октября. Пока же клиентам с купленными билетами советуют ждать.

«Туристам необходимо обращаться в турагентства, где они приобретали туры, для помощи в оформлении документов, необходимых для возврата денежных средств. Страховой случай ещё не наступил, но оператор готов выполнить перед туристами обязательства и планирует компенсировать денежные затраты. Это будет не сегодня и не завтра, но в любом случае оператор не отказывается от своих обязательств, и на реализацию этих возвратов необходимо какое-то время. Это очень кропотливая работа с каждым клиентом, с каждой заявкой», — объяснила Светлана Фоменко.

Как сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в четверг, 5 июля, клиенты «Натали Турс», которые сейчас отдыхают за рубежом, вернутся в Россию в ближайшие две недели. Это примерно 3,5 тысячи человек, у всех — обратные билеты. Есть информация, что с отдыхающих требуют доплату за номер, пытаясь выселить их из отеля. В этом случае им рекомендуют взять документы, которые подтверждают такие действия. После возвращения их нужно предъявить туроператору для компенсации затрат.

Напомним, в июне новосибирский аэропорт адаптировали для китайских туристов.