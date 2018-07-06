Нажилась на ветеранах: новосибирский почтальон присвоила почти 50 тысяч рублей

К обязательным работам суд приговорил сотрудника почты, которая присвоила себе деньги пенсионеров.

Доказано, что в августе 2016-го и в январе этого года женщина подделала подписи двадцати человек и присвоила себе 45 918 рублей, которые предназначались для пенсионных и социальных выплат жителям Каргатского района. Но это не единственное её преступление.

«В августе прошлого года женщина похитила 3500 рублей, принадлежащие общественной организации ветеранов войн, труда, военной службы и правоохранительных органов Каргатского района. Деньги предназначались для подписки на газету для четырёх ветеранов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Женщине присудили 320 часов обязательных работ. Также суд обязал её выплатить причинённый материальный ущерб.

Напомним, в начале июня жители Новосибирска, вернувшись после долгого отсутствия домой, обнаружили пропажу ювелирных украшений на 620 тысяч рублей.