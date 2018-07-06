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Обвиняемого в смерти пациентки врача оправдал омский суд

 6 июля, 15:35
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Обвиняемого в смерти пациентки врача оправдал омский суд
фото с сайта pixabay.com

51-летняя женщина скончалась на операционном столе из-за кровотечения — судьи решили, что хирург не мог этого предвидеть.

Омского хирурга Михаила Коржука оправдал Кировский районный суд. Врача обвиняли в причинении смерти по неосторожности, ему грозило до трёх лет тюрьмы.

Секретарь прокурора Кировского райсуда Тимур Альжанов подтвердил Сиб.фм, что врач был оправдан накануне.

Как сообщает издание «Ваш ОРЕОЛ», трагедия произошла в мае 2015 года. У пациентки с грыжей диафрагмы во время операции стала кровоточить нижняя полая вена, в результате женщина скончалась.

Как пояснил сам хирург, повредить вену, а также предвидеть трагический исход он не мог — в норме сосуд располагается иначе, чем у больной.

«Признаков наличия на операционном поле крупного кровеносного сосуда не было. Случайно задеть вену скальпелем я тоже не мог — операция велась ультразвуковым инструментом, у которого нет ни колющих, ни режущих граней. Кроме того, мы работали на поверхности тканей, а кровотечение шло откуда-то из глубины», — объяснил врач.

В местных СМИ подчёркивают, что случай пациентки был сложным — больная страдала атеросклерозом и сахарным диабетом. Операцию начал другой хирург, однако продолжить её он попросил более опытного врача.

Напомним, омский хирург обвинил сенатора Мизулину в уголовном преследовании.

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