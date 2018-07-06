Полетели за футболом: матчи ЧМ-2018 радикально меняют спрос на авиабилеты

По данным туристического поисковика Aviasales, спрос на билеты в города, где проходят матчи, увеличился в среднем на 6 %, а на некоторые направления даже в три раза.

Экспертам удалось установить прямую зависимость между футболом и перелётами в такие города, как Саранск, Волгоград, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград и Самара. Билеты в перечисленные города искали с вылетом за день или в день матча как минимум на четверть чаще, чем с вылетом в остальные дни. В Саранск, например, в околофутбольные даты спрос вырос в три раза. Нужно отметить, что российские путешественники остались верны себе и покупали билеты на футбол в последний момент, как и в обычные поездки.

Двойной рост спроса показали Волгоград и Нижний Новгород. Следом идёт Екатеринбург с ростом в + 38 %. В Самару спрос увеличился на треть, а в Казань и Калининград — на четверть.

В меньшей степени футбольные мероприятия сказались на перелётах в Москву и Ростов-на-Дону, куда спрос вырос от 7 % до 9 %. А вот билеты на матчи в Сочи и Петербург, наоборот, искали в среднем реже на 5 %, чем в другие дни. То есть путешественники, заметив высокие цены на авиабилеты, меняли свои планы, чтобы не переплачивать из-за футбола. Но, например, после выхода нашей сборной в четвертьфинал билеты в Сочи стали искать в семь раз чаще, а покупать — в пять раз больше. Повышенный спрос в этом случае связан исключительно с футболом. При этом если ещё в понедельник билеты на выходные из Москвы в Сочи стоили от 25 тысяч рублей, то в эту пятницу билеты можно купить минимум за 42 тысячи в оба конца.

В целом Aviasales фиксирует увеличение спроса на пиковые даты на 6 % и связывает такой рост в первую очередь с ЧМ по футболу. Вместе со спросом растут и цены, и тем, кто не хочет переплачивать, эксперты советуют расширить даты поездки и задержаться в городе на один-три дня. Так, билеты на 7-11 июля в Сочи ещё доступны от 15 тысяч рублей, что в два с половиной раза выгоднее, чем лететь только на выходные.

Напомним, в июле Aviasales изучил направления, где местные жители выступают против приезжих отдыхающих.