Новосибирский прокурор уличил полицию в жёстком наказании детей-отличников

Инспектор по делам несовершеннолетних Советского района Новосибирска увидела в учащихся физматшколы НГУ опасных преступников и поставила призёров Всероссийских олимпиад на профилактический учёт.

«Громкое правонарушение» совершили семеро учеников знаменитой школы в конце марта, когда они вместе с педагогом возвращались с абсолютной победой со Всероссийской олимпиады по математике из Екатеринбурга. Мальчишки и девчонки, уставшие с дороги, вместе с руководителем группы помчались к автобусу через железнодорожные пути на Главном вокзале. До автобуса они так и не добежали, а прямиком попали в руки полицейского.

«Да, они нарушили правила. Были составлены протоколы, вынесены предупреждения. Состоялась даже районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

А затем инспектор ПДН отдела полиции „Советский“ поставила наших детей на профилактический учёт», — рассказала мама одного из подростков.

Родители детей были, мягко говоря, ошарашены таким решением стражей правопорядка. Очевидный, на первый взгляд, факт, что учащиеся «сибирского хогвардса» — прилежные научные исследователи — совсем не тянут на безнадзорных преступников и хулиганов, оказался на удивление неочевидным для инспектора.

Редакция Сиб.фм направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, а главное — разъяснить, как органы профилактики будут перевоспитывать этих «трудных» подростков.

«В соответствии с п. 49.1.3. Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, на профилактический учёт ставятся несовершеннолетние, совершившие правонарушение, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность. На основании вышеизложенного было принято решение о постановке данных лиц на профилактический учёт.

В рамках профилактического учёта с несовершеннолетними предусмотрено проведение профилактических бесед, как по месту учёбы, так и по месту жительства, обследование условий проживания детей, сбор характеризующей информации, выдача рекомендаций об обращении к узким специалистам.

В ходе проверки установлено, что сотрудниками отдела полиции № 10 „Советский“ Управления МВД России по городу Новосибирску нарушений действующего законодательства допущено не было», — выдержка из официального ответа на запрос за подписью полковника внутренней службы ГУ МВД по Новосибирской области С. В. Щекотина.

В ситуации, когда «казнить нельзя помиловать», без участия правозащитников и надзорных органов уже не обойтись. Несложно догадаться, что семьи, чьи дети оказались в жёстких тисках правоохранительной системы, обратились за помощью к юристам.

«К нам обратились недоумевающие родители школьников и Союз выпускников НГУ и ФМШ. После неудачной попытки исправить ошибку силами самих полицейских нам пришлось обратиться с жалобой на действия сотрудников полиции к прокурору Советского района и в суд. Судом решение по делу ещё не принято, но анализ вопросов, которые были заданы сторонам судом, даёт основания полагать, что суд вынесет решение в пользу ребёнка. В настоящее время мы ждём соответствующих действий сотрудников полиции. В зависимости от результатов рассмотрения начальником отдела полиции акта прокурорского реагирования будем выстраивать дальнейшую стратегию», — комментирует адвокат Новосибирской городской коллегии адвокатов Татьяна Щербакова.

Прокурор Советского района, пожалуй, единственный из всех встретившихся на пути подростков людей в погонах отнёсся к сложившейся ситуации серьёзно, разобрался в сути вопроса, изучил материалы проверки и встал на защиту школьников.

«В ходе проверки установлено, что отделом полиции в нарушение указанных требований при решении вопроса о постановке несовершеннолетних на учёт вопрос об особенностях личности, условиях жизни, воспитания детей, их родителях или иных законных представителях не изучался, оценка обоснованности и необходимости проведения профилактических мероприятий не давалась. Вместе с тем несовершеннолетние обучаются хорошо, являются призёрами всероссийских олимпиад, занятия без уважительных причин не пропускают, родители осуществляют за поведением и обучением детей контроль. Также проверкой установлено, что фактически никакая профилактическая работа с несовершеннолетними не проводилась. Данная практика противоречит целям и задачам проведения профилактической работы, а также законодательно установленным принципам деятельности органов полиции, свидетельствует о формальном подходе к исполнению сотрудниками отдела полиции возложенных на них служебных обязанностей.

По результатам проверки начальнику отдела полиции вынесено представление о нарушении законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в ответе прокурора Советского района Н. Н. Земерова.

Начальнику отдела полиции официально поставили «двойку» за сугубо формальную работу с подростками. И, к слову сказать, полицейские Советского района уже не в первый раз карают школьников. Ещё одно громкое дело «гимназиста-хакера» Владимира Жоглика (также, кстати, олимпиадника), в котором следователи распознали выдающегося киберпреступника за исправление оценок в школьном дневнике, уже возвращалось из суда на дополнительное расследование.

Выступая на пресс-конференции перед журналистами, прокурор области Владимир Фалилеев давал оценку проступку школьника, выразив надежду, что дело решится мирным путём и не вернётся в суд. Но несмотря ни на что, и даже вопреки всему следователи отдела полиции «Советский» уже объявили об окончании следствия, которое длилось с октября 2017 года, и предъявили новое обвинение.

Дело о «преступлении века», где фигурирует несовершеннолетний ребёнок, стало, похоже, настоящим «делом чести», на которое полиции не жаль ни времени, ни сил. Ведь они уже в четвёртый раз с октября 2017 года пытаются направить его в суд.

Вавилон должен быть разрушен, а исправленные в электронном дневнике «двойки» — отмщены.

Напомним, в апреле московского вундеркинда нашли мёртвым после проверки ФСБ — подросток не раз побеждал на областных и всероссийский олимпиадах, дома же он проводил химические опыты, которые иногда приводили к взрывам.