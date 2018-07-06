Сбежавший красноярский заключённый добровольно вернулся в колонию

Осуждённый за кражу и разбой сбежал из Минусинской колонии, но спустя два дня мужчина попросил забрать себя обратно.

По информации ГУФСИН по Красноярскому краю, 4 июля во время дневной проверки сотрудники обнаружили, что 29-летний Максим Бородулин, осуждённый на шесть лет по статьям «Кража» и «Разбой», сбежал.

В Минусинске 6 июля преступника нашли и задержали по его собственной наводке. Опротивела ли ему свобода, или же вдруг замучила совесть — мотивы неизвестны.

«Осуждённый Бородулин М. В. возле одного из магазинов подошёл к сотруднику колонии и попросил сообщить в колонию-поселение о своём местонахождении. Прибывшими на место сотрудниками розыскной группы ГУФСИН России по Красноярскому краю нарушитель режима содержания доставлен в исправительное учреждение», — сообщили в пресс-центре ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Напомним, в апреле обвиняемый сбежал из здания суда в Новосибирской области.