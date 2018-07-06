По результатам проверки Федерации автовладельцев России, 76 % АЗС в районах Краснодарского края и Московской области недоливают бензин и накручивают на него цены — однако подобные ситуации, вероятно, происходят и в Сибири.

2 июля Федерация автовладельцев России опубликовала на своём сайте результаты исследования, которые гласят, что 76 % АЗС недоливают топливо клиентам. Проверки проходили в 13 регионах страны в режиме «тайного покупателя». Общественная организация отметила, что решила провести исследование в связи с участившимися жалобами автовладельцев и отсутствием аттестованной методики определения объёма топлива, фактически залитого в бак.

Максимальный обнаруженный недолив составил около 20 %, средний показатель недолива — 5 %. В результате владельцы авто несут экономические убытки. Реальная стоимость бензина в случае таких махинаций больше официально заявленной — разница за литр может составлять до 10 рублей.

В сибирских регионах данное исследование не проходили. Однако представитель Федерации автовладельцев России в Новосибирской области Вячеслав Ашурков отметил, что в какой-то мере эти цифры стоит учесть и новосибирским водителям.

— Я полагаю, что можно с какой-то долей вероятности экстраполировать эти данные на те регионы, где не проводились исследования. В Новосибирской области ФАР больше занимается вопросами дорожных объектов, организацией дорожного движения, а не недоливами топлива. На различных интернет-форумах и в автомобильных сообществах также люди к нам не обращались с такой проблемой, — отметил он.

ФАР заявляет, что разработала метод, который позволяет определить объём топлива, фактически залитого в бак автомобиля. Но пока он не аттестован, поэтому названия АЗС, где столкнулись с махинациями, публиковать не стали.

Результаты, полученные общественной организацией, не могут быть основанием для возбуждения дел или организации проверок контрольно-надзорными органами. Проверка качества бензина и оборудования на АЗС входит в зону ответственности Росстандарта. В Сибирском межрегиональном территориальном управлении Росстандарта сказали, что новость от ФАР видели, но принять это к сведению не получится.

— Предусмотрен государственный метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений. То есть при поступлении обращения по недоливу бензина тот территориальный орган Росстандарта проводит предварительную проверку соблюдения межповерочных интервалов топливно-раздаточных колонок. При выявлении нарушений возбуждается административное производство. Если нарушений не выявлено, то недолив бензина не входит в сферу компетенций Росстандарта. По информации, опубликованной в ФАР, вывод о нарушениях, входящих в сферу компетенции Росстандарта, сделать невозможно, потому что там нет конкретных указаний, из-за чего происходит недолив, — рассказал начальник отдела госнадзора по Новосибирской области Михаил Малинин.

Как пояснил представитель Росстандарта, в случае, если претензий к оборудованию АЗС нет, а причина недолива — в действиях сотрудников — тогда этим занимается другое ведомство — Роспотребнадзор. Так как обман (недолив, недовес и так далее) является нарушением прав потребителей. Разбираться во всех этих тонкостях автовладельцу не помешает, говорят эксперты. Но в ФАР полагают, что в целом на ситуацию настойчивость потребителей сильно не повлияет.

Проблему нужно решать на уровне государства. Результаты проверок опубликовали как раз с целью привлечения внимания власти.



Напомним, в июне стало известно, что часть новосибирцев получат компенсацию за рост цен на бензин.