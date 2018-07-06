За сексуальные надругательства над 14 мальчиками жителя Алтая отправили в колонию

Признанный психолого-психиатрической экспертизой педофилом 49-летний житель Алтайского края совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков семи-двенадцати лет и снимал происходящее на видео — по приговору суда он проведёт в колонии 21 год.

Следствием и судом установлено, с 2008 по 2017 год 49-летний житель Алтайского края совершал насильственные действия сексуального характера и иные действия против половой неприкосновенности в отношении мальчиков в возрасте от семи до 12 лет. За всё время его жертвами стали 14 детей. При этом он снимал происходящее на видео. Также он от лица несовершеннолетних знакомился и вёл интимную переписку с мальчиками в соцсетях, отправляя им порнографические фото и видео.

Более того, в ходе расследования выяснилось, что мужчина хранил патроны и взрывчатое вещество.

«Следствием выполнен колоссальный объём следственных действий: допрошены несовершеннолетние и их законные представители, причём некоторые из детей, с которыми вёл переписку обвиняемый, находились в территориальной отдалённости от места совершения преступления. Следователем назначены и проанализированы результаты 28 трудоёмких судебных экспертиз — фоноскопических, лингвистических, технических и других, отсмотрено большое количество видео и аудиоматериала, изготовленных мужчиной», — сообщила пресс-служба СК по Алтайскому краю.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы осуждённого признали лицом с имеющимися психическими отклонениями в виде педофилии.

Свою вину мужчина отрицает. Суд приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в совершении нескольких преступлений по следующим статьям «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов», «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Понуждение к действиям сексуального характера, совершённое в отношении несовершеннолетнего», «Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённое в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей» и «Незаконное хранение боеприпасов».

Напомним, в июне за порно с 12-летней падчерицей барнаульца отправили в колонию.