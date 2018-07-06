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Застрявшую в бинокле девочку вызволили новосибирские спасатели

 6 июля, 16:18
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Застрявшую в бинокле девочку вызволили новосибирские спасатели
фото с сайта pixabay.com

Трёхлетняя малышка пострадала во время игры с биноклем в детском саду — на помощь растерявшимся воспитателям пришли сотрудники МАСС.

Пальчик ребёнка застрял в пластмассовом колечке от окуляра. ЧП произошло днём 5 июля, сообщают в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Вызволить девочку из «плена» воспитатели не смогли и вызвали спасателей. Уже через несколько минут сотрудники МАСС прибыли на место происшествия.

Всё это время ребёнок находился в медицинском кабинете. Для уменьшения отёка к пальчику пострадавшей медсестра приложила лёд.

«Спасатели осмотрели руку ребёнка и приняли решение „перекусить“ пластмассовый предмет. Вся работа заняла три минуты. Пальчик ребёнка не пострадал», — отчитались в группе МАСС.

Напомним, в мае спасатели вызволили ребёнка из скамейки в Новосибирске.

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