Застрявшую в бинокле девочку вызволили новосибирские спасатели
6 июля, 16:18
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Трёхлетняя малышка пострадала во время игры с биноклем в детском саду — на помощь растерявшимся воспитателям пришли сотрудники МАСС.
Пальчик ребёнка застрял в пластмассовом колечке от окуляра. ЧП произошло днём 5 июля, сообщают в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».
Вызволить девочку из «плена» воспитатели не смогли и вызвали спасателей. Уже через несколько минут сотрудники МАСС прибыли на место происшествия.
Всё это время ребёнок находился в медицинском кабинете. Для уменьшения отёка к пальчику пострадавшей медсестра приложила лёд.
«Спасатели осмотрели руку ребёнка и приняли решение „перекусить“ пластмассовый предмет. Вся работа заняла три минуты. Пальчик ребёнка не пострадал», — отчитались в группе МАСС.
Напомним, в мае спасатели вызволили ребёнка из скамейки в Новосибирске.